Era il gennaio del 2010 quando lo Shakhtar Donetsk portò Douglas Costa in Europa, prendendolo dal Gremio per circa 5 milioni di dollari. Il brasiliano, dopo l'esperienza ucraina, ha poi giocato e vinto con Bayern Monaco e Juventus, per poi ritornare in Brasile e, successivamente, trasferirsi ai Los Angeles Galaxy, sua attuale squadra. Ma Douglas Costa resta legato al suo passato allo Shakhtar e proprio a Donetsk, alla Donbass Arena, ha segnato il suo primo gol europeo. Uno stadio che ormai non ospita più partite da 8 anni e che più volte è stato danneggiato dai bombardamenti della guerra. Una situazione che rattrista anche l'esterno brasiliano: "L'Ucraina è nel mio cuore, che ora è a pezzi per questa situazione – le sue parole al Los Angeles Times - Sono molto dispiaciuto perché è un Paese che mi ha dato tante cose: la possibilità di giocare in Champions League, l'opportunità di cambiare la vita della mia famiglia. Quindi ci sono sentimenti per tutti gli ucraini perché hanno fatto di tutto per me. Ho dei bei ricordi. È lì che la mia vita ha iniziato a cambiare. Ho iniziato a conoscere anche persone importanti. Quando sono arrivato lì ero giovane, giocavo a calcio solo da cinque anni. Tutto è iniziato in Ucraina".