Finale di Carabao Cup: mentre Jorginho si avvia verso il dischetto per calciare il suo rigore della serie finale, Salah cerca di provocarlo con un "consiglio" su come tirare. "Don't jump", la provocazione dell'egiziano: ma Jorginho resta glaciale, fa il suo solito saltello e segna Condividi

Sono serviti 22 rigori per assegnare la Coppa di Lega inglese al Liverpool: dopo i primi 21 andati tutti a segno, è toccato al povero Kepa, portiere del Chelsea entrato appositamente al 120' con la fama di pararigori, improvvisarsi tiratore e sbagliare il suo al cospetto di Kelleher. Che non ha dovuto far nulla per indurre all'errore il collega: era ormai troppa la pressione su Kepa, senza considerare i limiti tecnici con il pallone tra i piedi.

CHELSEA-LIVERPOOL 10-11 d.c.r. con 22 rigori calciati

0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari, per assegnare la Coppa di Lega inglese occorrono i calci di rigore, e ne serviranno parecchi. Dopo i cinque rigoristi designati per ogni squadra permane il pareggio (5-5), e allora tocca agli altri giocatori di movimento presenti in campo al fischio finale, con i rigori a oltranza. Ancora una volta non sbaglia nessuno (10-10!), e allora tocca ai due portieri sfidarsi dal dischetto



0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari, per assegnare la Coppa di Lega inglese occorrono i calci di rigore, e ne serviranno parecchi. Dopo i cinque rigoristi designati per ogni squadra permane il pareggio (5-5), e allora tocca agli altri giocatori di movimento presenti in campo al fischio finale, con i rigori a oltranza. Ancora una volta non sbaglia nessuno (10-10!), e allora tocca ai due portieri sfidarsi dal dischetto

Kelleher del Liverpool non sbaglia (11-10 per i Reds) e a questo punto tocca al collega Kepa, che ha tutta la pressione addosso. Tuchel, infatti, l'aveva fatto entrare in campo al 120' al posto del titolare Mendy proprio per affrontare la sequenza dal dischetto, avendo fama di ottimo pararigori. Kepa non solo non ne para nemmeno uno, ma il destino beffardo lo renderà protagonista dell'unico rigore sbagliato: alto!



Gara di riflessi. Mentre Kepa sta per calciare l'ultimo rigore, i giocatori del Liverpool attendono sperando nel suo errore. Il primo a capire che il tiro del portiere del Chelsea finirà altissimo è nettamente Virgil Van Dijk!

Il trucco di Salah per distrarre Jorginho

vedi anche Kepa sbaglia 22° rigore, la Coppa è del Liverpool Chi invece, scherzosamente ma neanche troppo, ha provato a giocare d'astuzia con un avversario, è Momo Salah, beccato dalle immagini tv mentre sussurra qualcosa a Jorginho nel momento in cui i due si stanno dando il cambio sul dischetto. Salah, quinto rigorista del Liverpool, ha appena fatto il suo dovere trasformando il proprio rigore e portando i Reds sul 5-4; per il Chelsea tocca a un altro specialista, Jorginho, che può solo segnare per prolungare la serie, mentre in caso di errore consegnerebbe la coppa al Liverpool.

