4/16

La sequenza completa? Eccola: Milner (L) gol, Alonso (C) gol, Fabinho (L) gol, Lukaku (C) gol, Van Dijk (L) gol, Havertz (C) gol, Alexander-Arnold (L) gol, James (C) gol, Salah (L) gol, Jorginho (C) gol, Jota (L) gol, Rudiger (C) gol, Origi (L) gol, Kanté (C) gol, Robertson (L) gol, Werner (C) gol, Elliott (L) gol, Thiago Silva (C) gol, Konaté (L) gol, Chalobah (C) gol, Kelleher (L) gol, Kepa (C) alto