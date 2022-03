Premier League, calendario e orari dei recuperi

Quattro le sfide valide per i recuperi di Premier League in programma questa sera. Su tutte spicca Norwich-Chelsea, in diretta su Sky Sport Calcio: fischio d'inizio alle 20:30, i Blues puntano a blindare il piazzamento in zona Champions

È tempo di recuperi in Premier League. Quattro le partite in programma questa sera, su tutte spicca Norwich-Chelsea. I Blues, alle prese con la questione relativa alle sanzioni a Roman Abramovich al quale sono stati congelati tutti i beni, con il conseguente blocco della vendita del club, cercheranno tre punti fondamentali per consolidare il piazzamento in zona Champions sul campo della squadra ultima in classifica. La partita, in programma a Carrow Road alle 20:30, sarà in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Sempre alle 20:30 altre due sfide, quelle tra Southampton e Newcastle e tra Wolverhampton e Watford, mentre chiuderà il quadro dei recuperi Leeds-Aston Villa alle 20:45.