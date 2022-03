Il calciatore degli Spurs ha parlato dal ritiro della Svezia: "In bianconero c'erano tante cose che non funzionavano ed era frustrante, al Tottenham respiro aria nuova e ho un rapporto migliore con l'allenatore"

Nuova sfida e nuovi stimoli per Dejan Kulusevski. Lo svedese ha lasciato la Juventus lo scorso gennaio e sta vivendo un inizio da sogno al Tottenham. Nove partite in Premier League, due reti e quattro assist vincenti: il classe 2000 è diventato subito importante per Antonio Conte. Atteso dalla delicata sfida contro la Repubblica Ceca a Solna nei playoff per staccare il pass per il Mondiale di Qatar 2022, Kulusevski ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Svezia, soffermandosi sul passaggio dalla Serie A alla Premier League: "Alla Juventus era diventato molto frustrante, al Tottenham respiro un'aria nuova", le sue dichiarazioni.