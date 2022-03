Dal ritiro della Nazionale svedese l'attaccante del Milan è tornato a parlare del suo futuro: "Davanti alla prospettiva di smettere provo un po' di panico, non proverò mai più questa adrenalina. Continuerò il più a lungo possibile e non voglio avere pentimenti. E la tristezza più grande sarà per chi non mi vedrà più giocare...". Idee chiare sui playoff mondiali: "Andremo in Qatar"

"Provo un po' di panico di fronte alla prospettiva di smettere di giocare". Non usa mezzi termini Zlatan Ibrahimovic, che dal ritiro della Nazionale svedese torna a parlare del suo futuro. Impegnato nella preparazione dei playoff mondiali, l'attaccante del Milan, 40 anni, è intervenuto in conferenza stampa e ha svelato quali sono i suoi piani: "Di sicuro continuerò a giocare il più a lungo possibile - ha proseguito Ibra -, ma stando bene in campo, senza soffrire, finché riuscirò a ottenere risultati. Quando smetterò, non voglio avere pentimenti. Per questo voglio massimizzare la mia carriera. Non so cosa succederà dopo, ma come ho scritto nel mio libro ho un po' di paura. L'adrenalina che sento addosso non la proverò mai più. Da 20-25 anni siamo programmati per svegliarci, prepararci per l'allenamento, allenarci, tornare a casa e riposare. Un giorno, al risveglio, tutto questo non ci sarà più. Sarà un bell'impatto".