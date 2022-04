13/23 ©Getty

"A uno come Wenger piace avere il pallone, giocare, passare la palla. È come un'orchestra, ma è una canzone silenziosa - disse Klopp una volta al Daily Mail -, a me piace di più l'heavy metal. Voglio più rumore". Anche se poi - parlando di musica in senso stretto - confessò di mettere "al primo posto i Beatles, poi mi piacciono i Genesis e i Kiss, il frontman aveva una lingua lunghissima". I was made for loving you (sono nato per amarti) cantavano loro. Oggi glielo dicono i suoi tifosi.