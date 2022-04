In una lunga intervista alla Bild, l'allenatore del Liverpool ha parlato dello scontro diretto al vertice della Premier League contro il Manchester City: "Non vedo l'ora che si giochi, loro sono fortissimi e Guardiola è il migliore allenatore al mondo. Ma abbiamo le carte per batterli e ci proveremo. In corsa per quattro titoli? Possiamo farcela". Manchester City-Liverpool è in diretta domenica 10 aprile, alle 17:30, su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e anche in 4K CITY-LIVERPOOL, LA SUPER SFIDA È SU SKY SPORT Condividi

È la gara più attesa, quanto di meglio può offrire il calcio in questo momento. La partita più bella e anche quella più pesante, perché con ogni probabilità deciderà la Premier League. Il Manchester City in testa alla classifica con 73 punti, il Liverpool al secondo posto a una sola lunghezza di distanza dopo una lunga rincorsa. Domenica 10 aprile, alle 17:30, il grande spettacolo all'Etihad Stadium, tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e anche in 4K. Soprattutto della supersfida, ma anche di altri argomenti, ha parlato Jurgen Klopp in una lunga intervista alla Bild.

"City fortissimo e Pep il numero uno, ma possiamo batterli" In caso di vittoria contro i rivali, il Liverpool potrebbe effettuare il sorpasso in classifica. Lo scorso inverno i punti di distacco dalla squadra di Guardiola erano addirittura 14: "Non abbiamo pensato al passato - ha spiegato Klopp -, il nostro obiettivo non era andare a caccia del City. Abbiamo sempre pensato che nel caso in cui non fossimo riusciti a diventare campioni, il nostro obiettivo sarebbe stato quello di qualificarci alla prossima Champions, cosa che in Inghilterra non è semplice. Per questo abbiamo semplicemente cercato di vincere il maggior numero possibile di partite per rimanere aggrappati alle zone alte della classifica. Poi, continuando a vincere, ci siamo avvicinati al City. Ora non so come si faccia a batterli, ma ogni partita è a sé e ci sono sempre possibilità. In ogni caso il Manchester City è una squadra fortissima che gioca un calcio eccezionale. E Guardiola è il migliore allenatore del mondo. Il mio piano non è mai stato avere la squadra migliore del mondo, ma avere una squadra che sia in grado di battere la migliore del mondo. Dico che possiamo farlo. Magari non sempre, ma ci proveremo, anche se è difficile. Lotteremo sempre per ottenere il massimo".

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti city-liverpool Pep vs Klopp, che sfida: cosa dicono i precedenti L'allenatore che ha battuto più volte in carriera Guardiola è Klopp, quello che ha battuto più spesso Klopp è Guardiola. Bilancio in perfetta parità in assoluto e nelle finali. Tiki taka e gegenpressing. Pep una vola disse: 'Klopp mi ha migliorato', e il tedesco lo ha definito 'il migliore al mondo'. E chi ha vinto l'unico scontro diretto in Champions? City-Liverpool è live domenica 10 aprile alle 17.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, anche in 4K CITY-LIVERPOOL, 7 GIORNI DA NON PERDERE SU SKY SPORT 2013-14: LA PRIMA SFIDA, SUPERCOPPA TEDESCA A KLOPP - Luglio 2013, è piena estate, c'è chi è al mare e chi deve ancora andarci. Ma in Germania il pallone rotola già ed è Jurgen Klopp a dare il willkommen a Pep, reduce da un anno sabbatico (dove il Bayern ha fatto il triplete con Heynckes in panchina) è pronto alla nuova sfida tutta tedesca. Ha trionfato cambiando il calcio col suo Barcellona. In un nuovo club la missione è ancora più ambiziosa. Ma alla prima perde: Reus e Gundogan (oggi con Pep al City) decidono la supercoppa tedesca. 4-2 Dortmund. 2013-14: LA PRIMA BUNDES È DI GUARDIOLA - Ricapitoliamo le date: Pep siede sulla panchina dei bavaresi per tre stagioni: dal 2013-14 al 2015-16. Sfida Klopp solo nelle prime due. Al primo anno è vittoria del campionato per il Bayern del catalano. Simmetria perfetta nei Klassiker, all'andata vince il Bayern 3-0, al ritorno vince il Dortmund 3-0. Ma i punti a fine stagione sono molto diversi: Dortmund 71, Bayern 90. 2013-14: LA RIVINCITA DI PEP IN FINALE DI COPPA DI GERMANIA - Se la Supercoppa era andata a Klopp, la seconda finale è di Guardiola. 2-0, succede di tutto. Hummels segna e Dante salva sulla linea: gol fantasma? Le immagini non chiariscono, la goal-line technology non esiste ancora. Si va ai supplementari ed è l'eroe della finale di Champions del 2013 Robben a deciderla. Bis di Müller a tempo scaduto.

"Non vedo l'ora che si giochi. Quattro titoli? Possiamo farcela" CHAMPIONS Il Liverpool "vede" la semifinale: 3-1 al Benfica "Tutto il mondo attende questa partita e ovviamente anche io non vedo l'ora - ha proseguito l'allenatore del Liverpool -. Analizzare il Manchester City è molto divertente e allo stesso tempo lo è provare a trovare dei metodi che altri non hanno ancora utilizzato per affrontarli. Non andremo lì per metterci tutti in difesa e schierarci come tante squadre devono fare perché il Manchester è davvero dominante. Noi, se c'è bisogno, difenderemo anche bassi. Abbiamo le nostre idee per far male al City". In caso di vittoria, dunque, arriverebbe il sorpasso in vetta alla classifica di Premier League. E dopo aver già vinto la EFL Cup, il Liverpool è ancora in gioco anche in Champions e in FA Cup. La possibilità, dunque, è quella di terminare la stagione addirittura con quattro titoli: "È davvero una bella situazione - ha ammesso Klopp -, però ancora non abbiamo vinto nessuna delle competizioni rimanenti. Sono sicuro che possiamo vincerle, ma al momento non abbiamo raggiunto nulla. Siamo rilassati e tutto procede bene, cercheremo di gestire la situazione al meglio".