Gesto di frustrazione di CR7 che mentre si dirigeva verso gli spogliatoi ha gettato violentemente a terra il telefono di un giovane tifoso dell'Everton che lo stava riprendendo da pochi metri. Dopo qualche ora, le scuse su Instagram: "Non è mai facile gestire le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, ma bisogna sempre dare l'esempio. Chiedo scusa per il mio sfogo e invito il tifoso a Old Trafford in segno di fair-play"

Per Cristiano Ronaldo è forse la stagione più difficile della sua intera carriera. Nonostante il suo ritorno a Old Trafford, il Manchester United sta vivendo un'annata molto complicata e la sconfitta di sabato contro l'Everton (1-0) è stata solo l'ultima delle tante delusioni collezionate quest'anno (ora i Red Devils sono settimi in classifica, a -6 dalla zona Champions). E per Ronaldo, oltre alla sconfitta si è aggiunto anche il problema alla gamba destra, una ferita che lo ha fatto sanguinare e zoppicare. Insomma, un pomeriggio nero per CR7 che ha sfogato tutta la sua rabbia e frustrazione al momento dell'uscita dal campo: un bambino stava riprendendo il momento del passaggio del campione portoghese, quando proprio Ronaldo ha colpito il cellulare del ragazzo, scaraventandolo a terra . Un gesto non da lui, che la dice lunga sul suo stato d'animo.

Il messaggio di scuse di Ronaldo su Instagram

leggi anche

Quali sono gli attacchi più prolifici d'Europa?

Smaltita la rabbia, in serata Cristiano Ronaldo ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con un'espressione quasi pentita, e una lunga didascalia per chiedere scusa per il gesto fatto: "Non è mai facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando. In ogni caso, bisogna essere sempre rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano il nostro bellissimo sport. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita a Old Trafford in segno di fair-play e sportività".