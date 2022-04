L'allenatore del Tottenham Antonio Conte è positivo al Covid-19. Domani la sua conferenza sarà via zoom. Ancora incerta la sua presenza in panchina nella sfida di Premier League in programma sabato contro il Brighton.

L’allenatore del Tottenham Antonio Conte è positivo al Covid-19. L’ex Ct della Nazionale, al momento in isolamento, ha contratto il virus nei giorni scorsi. Il club londinese, confida che possa negativizzarsi in tempo per la sfida di sabato in Premier League contro il Brighton. Al momento, la conferenza stampa di vigilia, in programma domani, si terrà via zoom e non in presenza.