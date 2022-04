All'inizio della conferenza stampa per la semifinale di FA Cup in programma sabato 16 aprile contro il Manchester City, l'allenatore tedesco è stato interpellato sui suoi gusti musicali. Dopo aver risposto, ha abbozzato anche un'interpretazione del più grande successo degli Europe, 'The Final Countdown': "Ora potete spegnare i microfoni, questa era la parte migliore della conferenza"

Jurgen Klopp non perde mai le sue qualità istrioniche, nemmeno nel periodo più delicato della stagione. Qualificato alle semifinali di Champions, in lotta per vincere la Premier e impegnato sabato nella semifinale di FA Cup contro il Manchester City, l'allenatore trova sempre e comunque il modo di scherzare. In conferenza stampa gli è stata fatta una domanda sui suoi gusti musicali, chiedendogli di scegliere tra Europe o Bon Jovi. Lui non solo non si è tirato indietro, ma si è lasciato andare anche a un tentativo canoro. Per poi chiudere in bellezza: "Possiamo spegnere pure, questa era la parte migliore della conferenza".