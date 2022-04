1/22 ©Getty

Fulham is back! Dopo un solo anno di Premiership, la squadra di Londra è tornata in Premier League. Battendo il Preston North End 3-0 grazie alla doppietta di Mitrovic, grandissimo protagonista della stagione con 40 gol in campionato, e alla rete di Carvalho, il club di Craven Cottage ha conquistato la promozione con 4 giornate d'anticipo. Ma sapete che già adesso, considerando il valore della rosa*, il Fulham sarebbe una squadra che potrebbe stare tranquillamente nella nostra Serie A? Ecco il confronto con le formazioni del nostro campionato



*dati Transfermarkt