Negli anticipi del sabato di Premier successo casalingo del Manchester City sul Watford (5-1) con quadripletta di uno scatenato Gabriel Jesus. Guardiola è ora in testa a più 4, in attesa del derby Liverpool-Everton di domenica. Vittoria importante in chiave Champions dell'Arsenal sullo United (3-1), in gol Cristiano Ronaldo con dedica speciale al figlio scomparso