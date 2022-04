Nessuna conferma ufficiale, ma delle cordate in gara per l’acquisizione del Chelsea dovrebbe rimanere solo quella di Todd Boehly, già co-proprietario dei Los Angeles Dogers (Major League Baseball). Appena questo verrà confermato avranno una settimana di trattative in esclusiva. Nel frattempo, il governo britannico dovrà fornire una licenza particolare per consentire la vendita del club mentre la Premier League dovrà fare dei controlli sulla futura proprietà e dirigenza. La licenza concessa finora dal governo per l’ordinaria amministrazione scadrà il 31 maggio. L’obiettivo è dunque quello di concludere prima di allora. Un punto ancora oscuro rimane dove andranno a finire i soldi della vendita. Si crede possano andare tutti in beneficenza. Il club di Stamford Bridge spera di avere un nuovo proprietario entro la fine di maggio per permettere a Thomas Tuchel di pianificare la prossima stagione. A causa delle sanzioni su Abramovich, infatti, al Chelsea non è consentito al momento offrire nuovi contratti ai giocatori attualmente in rosa né di ingaggiarne altri. Confermata, inoltre, anche Goldman Sachs come advisor della cordata.