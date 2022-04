9/9 ©Getty

Il club in questo momento è in amministrazione controllata fino al 31 maggio, data entro la quale si spera ora di chiudere l'accordo con la cordata di Boehly, Wyss e Goldstein. In questo momento la società può sostenere solo le normali spese di gestione, non potendo avviare discorsi per rinnovi di contratto, acquisti di mercato o accordi con nuovi sponsor