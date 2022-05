Tre match della 33^ e uno della 30^ giornata recuperati nel mercoledì di Premier. Il Manchester City dilaga 5-1 anche in casa del Wolverhampton, con un super De Bruyne autore di un poker personale, e torna in testa a +3 dal Liverpool. Vittoria netta anche per il Chelsea, a un passo dall'aritmetica Champions, e per il Leicester. Finisce senza gol Watford-Everton

CLASSIFICA