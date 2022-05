Pep: "Siamo delle leggende. Verremo ricordati"

Un Manchester City da leggenda. Pep Guardiola descrive così la sua squadra dopo la vittoria della Premier League. Il quarto campionato vinto negli ultimi cinque anni per i citizen. Numeri da record che l'allenatore spagnolo ha sottolineato durante la festa per il titolo: "Siamo delle leggende - ammette Guardiola - Se vinci la Premier League per quattro volte in cinque anni è perché questa squadra è speciale. La gente si ricorderà di noi". Eppure per il Manchester City non è stata una vittoria semplice visto che nell'ultima, decisiva, sfida contro l'Aston Villa si è ritrovato sotto 2-0 fino al 75° minuto: "Non è stato facile - spiega Guardiola - L'ultima partita è sempre speciale ed emozionante. Quando abbiamo segnato, tutto è cambiato. Ho avuto la sensazione che avremmo vinto quando abbiamo segnato il gol del 2-2".