1/30 ©IPA/Fotogramma

Manchester is blue. Dopo il trionfo di domenica 22 maggio, adesso per il Manchester City è il momento della festa. All'indomani dell'incredibile vittoria contro l'Aston Villa nell'ultima giornata di Premier League che è valsa la conquista dell'ottavo titolo nella storia del club, migliaia di tifosi del City si sono riversati nelle strade della città per rendere omaggio alla squadra di Pep Guardiola, che girerà per le vie del centro su un pullman scoperto.