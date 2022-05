Il Nottingham Forest torna in Premier dopo 23 anni

Dopo 23 anni di attesa il Nottingham Forest torna in Premier League battendo nello spareggio giocato a Wembley davanti a 80mila spettatori l'Huddersfield per 1-0. Decisiva un'autorete di Colwill in chiusura di primo tempo. Nel suo palmares il Nottingham Forest ha anche due coppe dei Campioni. Su Sky e Now tutta la Premier League sarà visibile in esclusiva fino al 2025

Dopo Fulham e Bournemouth tocca al Nottingham Forest completare il quadro delle 20 squadre che parteciperanno alla prossima Premier League che resterà in esclusiva sui canali Sky e su Now fino al 2025 . Nella finalissima di Wembley, davanti a oltre 80mila spettatori, la formazione allenata da Steven Cooper ha avuto la meglio di misura sull’Huddersfield, ottenendo la promozione. A decidere il match uno sfortunato autogol realizzato dal Colwill nel primo tempo.

Una promozione che vale 200 milioni di euro

leggi anche

La Premier League solo su Sky Sport e NOW fino al 2025

La Premier League ritrova una nobile decaduta. Nell'albo d'oro del Nottingham Forest figurano infatti anche due coppe dei Campioni vinte contro Malmoe e Amburgo alla fine degli anni settanta. Dopo la retrocessione negli anni '90 la squadra ha conosciuto 6 stagioni in Championship, 3 addirittura in League One (la nostra serie C) e altre 14 in Championship prima della festa iniziata dopo Wembley. Ma la promozione è soprattutto un affare economico per il club nelle cui casse arriveranno centosettanta milioni di sterline, circa duecento milioni di euro.