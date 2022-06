Cristiano Ronaldo crede ancora in un Manchester United vincente. Nonostante l’amarezza per una stagione deludente da parte della squadra che ha chiuso la Premier League al sesto posto, l’attaccante portoghese pensa ancora che il progetto dei Red Devils sia quello giusto per arricchire la propria bacheca personale. "È sempre bello segnare gol per questo club, quando poi capita di realizzare una tripletta è ancora più bello. Ma la cosa più importante per me è provare a vincere le partite per provare così a vincere la Premier o qualche coppa. Credo che il Manchester United sia sempre il Manchester United. A volte ci vuole tempo, ma io ci credo ancora", le sue parole al sito ufficiale dei Red Devils.