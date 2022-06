Paul Pogba non sarà un giocatore del Manchester United nella prossima stagione. La notizia era nell'aria, ma adesso è arrivata l'ufficialità, sancita da un comunicato pubblicato dal club. Il centrocampista francese non rinnoverà il contratto in scadenza con lo United e andrà via da svincolato. "È stata una conclusione di basso profilo per una carriera nello United che aveva regalato tante soddisfazioni individuali, tanti bei gol, assist e giocate - scrive il club nella nota - Per un ragazzo che è entrato nell'Academy a 16 anni, però, giocare 200 partite con lo United, conquistare due grandi trofei - oltre al Mondiale - è qualcosa che va applaudito e celebrato. Tutti nel club vogliono congratularsi con Paul per la sua carriera di successo e ringraziarlo per il suo contributo al Manchester United. Gli auguriamo il meglio per i prossimi passi del suo straordinario viaggio". Si chiude, dunque, la seconda parentesi allo United di Pogba, iniziata nel 2016 quando il club spese 105 milioni per prelevarlo dalla Juventus. L'ultima stagione è stata la più difficile per il centrocampista francese, a lungo fermo per infortunio. La sua esperienza con i Red Devils finisce con 233 presenze, 39 gol e 51 assist.