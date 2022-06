Spiacevole imprevisto per il portoghese, in vacanza a Maiorca. Auto parzialmente distrutta, ma fortunatamente illese le persone a bordo

Notizie poco piacevoli per Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese del Manchester United, ex Juventus, in queste ore è in vacanza a Maiorca con la famiglia. Alle 11 di questa mattina, nella parte orientale dell'isola, la sua Bugatti Veyron da due milioni di euro è finita contro un muro, riportando danni consistenti. Fortunatamente, sono rimaste tutte illese le persone che erano a bordo del veicolo e Cristiano Ronaldo non era alla guida.