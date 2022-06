Chelsea, Cech lascia la dirigenza

Soffia vento di cambiamento da Londra. Peter Cech, importante bandiera del Chelsea e da tre anni direttore tecnico del club, annuncia che dal 30 giugno lascerà. Nel comunicato dei Blues si legge che sente sia arrivato il momento di farsi da parte e si dice felice che il club sia ora in un’ottima posizione grazie alla nuova proprietà

Per chi sta seguendo le vicende del Chelsea degli ultimi mesi questo è un altro segnale da parte di Todd Boehly che vuole tagliare ogni legame con la precedente gestione Abramovich .

Il nuovo presidente Boehly sta dimostrando di avere un ruolo molto attivo nella gestione del club. Nonostante circa il 60% della proprietà sia di Clearlake Capital , è stato Boehly il capo cordata e ora da presidente sta attuando importanti cambiamenti. Si dice sia stato sempre Boehly – che ora ricopre ad interim anche il ruolo di direttore sportivo – a volere che Lukaku tornasse all’Inter e abbia facilitato il suo rientro in Italia.

Le parole di Boehly

“Petr è una parte importante della famiglia del Chelsea. Capiamo la sua decisione di fare un passo indietro e lo ringraziamo per il contributo dato come consigliere e e l’impegno dimostrato per il club e la comunità. Gli auguriamo ogni bene.”