Ritmi altissimi per gli Spurs, impegnati in Corea del Sud in una tournée estiva. I giocatori del Tottenham sono piuttosto provati dagli allenamenti imposti da Antonio Conte. Soprattutto Harry Kane, che avrebbe anche vomitato, e Son, a terra dopo la sessione di corsa. Guarda il video

