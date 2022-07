Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Christian De Ketelaere è sempre più vicino al Milan Contatti continui per limare le distanze, non c’è ancora accordo totale con il Bruges, ma in Belgio si parla di un’offerta da 28 milioni + 3 di bonus. Il Milan non conferma le cifre, ma le parti restano in contatto per provare a chiudere e con il giocatore c’è già l’accordo