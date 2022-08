A Sky Jorginho fissa gli obiettivi in vista del via questo fine settimana della Premier League: "Mi sento bene e sono motivato. La grande avversaria del Chelsea? Il Chelsea. Se non miglioriamo, se non siamo umili nel riconoscere dove abbiamo sbagliato, tanto vale mettersi davanti alla tv e guardare il campionato". E sull'arrivo di Koulibaly aggiunge: "Sono contento, ci aiuterà in campo e nello spogliatoio. Durante le trattative l'ho chiamato spingendolo a venire"

Pronto a ripartire. Con forza e determinazione. Una nuova stagione sta per cominciare. Tanti cambiamenti, dal cambio di proprietà al mercato, ma l’obiettivo è chiaro. Jorginho si racconta a Sky a poche ore dal via della Premier League. Sabato l’esordio dei Blues in casa dell’Everton: "Entrambe giocheremo per vincere. Loro si sono salvati alla fine e hanno tanto entusiasmo, ma noi vogliamo rifarci dalla sconfitta dell'anno scorso". Le sensazioni per il centrocampista dell’Italia sono positive: "Mi sento bene, è un periodo in cui si lavora molto, con temperature non abituali per Londra. Sono molto motivato per un’altra stagione con questa maglia, che è un sogno per ogni bambino in Brasile, come lo era per me".

Per 4 stagioni hai giocato con Koulibaly, adesso lo ritrovi al Chelsea

"Speriamo altre 4 stagioni (ride, n.d.r.). Credo sia stato un acquisto molto positivo per il club, perché non è solo un giocatore forte che ci aiuterà tantissimo in campo, ma credo che ci aiuterà molto in spogliatoio, considerando la persona che è. E’ un ragazzo eccezionale. Durante la trattativa per il suo passaggio l’ho chiamato spingendolo a venire. E sono molto felice che sia successo".

Il Chelsea si può giocare il titolo?

"Ogni anno mi fate questa domanda e ogni anno ripeto la stessa cosa: per arrivare ad un obiettivo cosi importante devi pensare all’oggi. Abbiamo tante cose da migliorare dall’anno scorso. Sono arrivati 9 acquisti, alcuni sono andati via e ci mancheranno. Abbiamo il rientro di Chilwell. C’è tanta motivazione per lavorare. L’obiettivo per me è chiaro, è guardare alla prima partita e vincerla. Il grande avversario del Chelsea è il Chelsea, perché se non ci battiamo, se non facciamo meglio dell’anno scorso, se non miglioriamo, se non siamo umili da riconoscere dove abbiamo sbagliato e fare meglio, di cosa parliamo? Ci mettiamo davanti alla tv e guardiamo al campionato".