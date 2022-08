20 nomi da seguire nella prossima Premier

9/21 ©IPA/Fotogramma

EVERTON: Dwight MCNEIL – Per anni è stato ingabbiato in una squadra dal tasso tecnico abbastanza basso come il Burnley. All’Everton può far brillare il suo delicato sinistro in un football più propositivo. Si è presentato con una super doppietta in amichevole, dimostrando ancora una volta che lui non meritava di retrocedere in Championship.