1/19

Thomas Tuchel più colpevole di Antonio Conte. E' quanto ha stabilito la FA in merito agli episodi di domenica scorsa durate e dopo Chelsea-Tottenham. Tuchel è stato squalificato per una partita (sanzione temporaneamente sospesa, domenica sarà in panchina in Chelsea-Leeds) e multato del corrispettivo di 41.500 euro. Per Conte solo una multa, molto più bassa del rivale: il corrispettivo di 17.500 euro.