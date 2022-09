Idee chiare e tanta voglia di fare bene. Il nuovo allenatore del Brighton Roberto De Zerbi si presenta in conferenza stampa e fissa subito gli obiettivi: "Migliorare il risultato dell’anno scorso, quindi entrare nelle prime 10 posizioni di Premier League. È chiaro che qualche novità da portare ce l’ho in testa, ma senza stravolgere nulla. Credo però che si possa sempre migliorare, il mio obiettivo è questo”. L’allenatore italiano ha poi aggiunto: "Per me più facile iniziare a lavorare al Brighton perché conosco il lavoro svolto da Potter prima del mio arrivo. I giocatori hanno le qualità e le caratteristiche, soprattutto mentali, per lo stile di calcio che voglio io, per giocare in maniera coraggiosa. "È chiaro che ora prendo una squadra che è quarta in classifica e questo mi dà più motivazione. Per me questa è una grande sfida, sono nel campionato più importante del mondo, per me è motivo di orgoglio essere in un club giovane, serio e con le idee chiare. Abbiamo molti giocatori forti. Ho visto le loro partite precedenti e li ho studiati tutti. La squadra sa cosa fare in campo e ha uno stile di gioco preciso".