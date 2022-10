Non finisce più di stupire l’uragano Erling Haaland , straordinario protagonista del calcio europeo. Talento dai gol a raffica già dai tempi del Salisburgo e del Borussia Dortmund, il 22enne norvegese sta addirittura strabiliando dall’avvento al Manchester City: già a 20 reti stagionali tra campionato (15) e Champions (5) in sole 13 presenze, il bomber della squadra di Guardiola riesce sempre a far parlare di sé. Un altro assist glielo ha servito Gary Neville che, per Sky Sports UK , lo ha intervistato girandogli alcune domande curiose arrivate dai fan. " Il piatto preferito? Il kebab o la pizza kebab - ammette Haaland -, lo amo assolutamente ma non posso mangiarlo mai. A volte ci penso e mi dico 'Sarebbe così buono', poi però vado al frigorifero e preparo qualcosa di diverso…". E il calciatore che ti ha ispirato? "Ad eccezione di mio padre, probabilmente Zlatan Ibrahimovic" . Curiosità che proseguono quando, successivamente, viene menzionato un italiano.

"Ricordi tutti i rigori che ha segnato Balotelli?"

"A chi affiderei il rigore della vita? Direi a me stesso perché credo nelle mie capacità, ma se dovessi indicare altri giocatori direi… Mario Balotelli. Probabilmente è il miglior specialista che abbia mai visto. Ricordi tutti quelli che ha segnato? Pazzesco! Lo è anche oggi, quindi o io o lui". Ecco il tocco di 'made in Italy' indicato da Haaland, che ha scelto Super Mario come uno dei migliori rigoristi di sempre. Curiosità che non finiscono qui: "Tre persone che porterei con me su un'isola deserta? De Bruyne potrebbe assistermi al meglio (ride), poi i miei genitori che si prenderebbero cura di me cucinando qualche buon cibo norvegese". Davvero pochi dubbi per il talento dei record.