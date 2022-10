In rete anche con il Southampton, il norvegese è salito a 15 gol in 9 gare di campionato. E le sue statistiche continuano a essere sempre più incredibili: Haaland è ora -da solo, senza contare le reti dei suoi compagni del City- il settimo miglior attacco della Premier League. Erling Braut ha fatto più gol di quanti ne abbiano segnati tutto il Chelsea e tutto lo United. Escluso il suo City, ci sono solo 5 squadre che possono vantare più gol realizzati di lui. Almeno per ora...

GLI HIGHLIGHTS DI CITY-SOUTHAMPTON