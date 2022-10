Premier League, le partite del turno infrasettimanale

Tante partite internazionali in diretta su Sky da martedì 18 a giovedì 20 ottobre. Si parte con il turno infrasettimanale di Premier League, in cui spicca la super sfida tra il Manchester United e il Tottenham di Conte. Non si disputerà invece il big match tra Arsenal e Manchester City: i Gunners devono recuperare la gara di Europa League col PSV rinviata a causa della morte della Regina Elisabetta. Infine l'ultima novità: da quest'anno su Sky anche la Coppa di Germania: subito Hannover-Borussia Dortmund

Da oggi, martedì 18, a giovedì 20 ottobre, nella Casa dello Sport di Sky spazio al calcio estero, con sei incontri da seguire in diretta anche in streaming su NOW, con la Premier League, un recupero di Europa League e una novità, l’edizione 2022/2023 della “DFB-Pokal”, la Coppa di Germania. Su Sky e in streaming su NOW, almeno un match per ogni turno, le semifinali e la finale che designerà la squadra che succederà nell’albo d’oro al Lipsia, vincitrice nel 2021. Si gioca in gara secca, chi vince passa il turno.