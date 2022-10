È arrivata la sanzione dei Red Devils dopo che l'attaccante, nell'ultima sfida al Tottenham, ha abbandonato il terreno di gioco con qualche minuto di anticipo rispetto alla fine: CR7 non sarà convocato per il match di sabato contro il Chelsea

"Ci penserò domani (oggi ndr)" aveva detto Ten Hag, nel post-partita della vittoria contro il Tottenham, riferendosi al comportamento di Cristiano Ronaldo, reo di aver imboccato il tunnel degli spogliatoi qualche minuto prima del fischio finale dell'arbitro. Il portoghese, evidentemente contrariato per essere rimasto in panchina tutta la partita, ha deciso di non aspettare la fine e oggi sono arrivate le conseguenze: l'attaccante, infatti, sarà escluso dalla lista dei convocati per il prossimo match. "Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea - si legge nel comunicato ufficiale dei Red Devils -. Il resto della squadra è completamente concentrato a preparare quest'incontro".