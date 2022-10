Nel tunnel di CR7 dopo la fuga di Old Trafford

PREMIER

Nel mercoledi della 12^ giornata di Premier League, il Liverpool batte 1-0 il West Ham con un gol di Nunez e conquista il 7° posto in classifica. Mezzo passo falso del Chelsea che pareggia 0-0 in trasferta contro il Brentford. Punti preziosi per il Southampton che vince a Bournemouth. Vittoria anche per il Newcastle sull'Everton. I Magpies consolidano il sesto posto. Lo United batte 2-0 il Tottenham. Ronaldo, non impiegato, lascia la panchina all'89' PREMIER, HIGHLIGHTS- CR7 LASCIA LA PANCHINA PRIMA DELLA FINE