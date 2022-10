Dopo l'indizio contro l'Everton, la conferma in Europa League contro lo Sheriff. Cristiano Ronaldo sembra aver definitivamente cambiato esultanza dopo i gol, accantonando l'ormai iconico salto con l'urlo "siuu" per una più tranquilla "nanna": mani giunte sul petto a indicare la posizione in cui è solito dormire. Uno scherzo nato nello spogliatoio del Manchester United. O forse c'entra la voglia di liberarsi di un marchio copiato negli anni da avversari, ammiratori e anche da altri sportivi fuori dal calcio