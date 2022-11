Brutte notizie per il Tottenham di Antonio Conte. L'attaccante Son, che si è infortunato durante la gara di Champions League contro il Marsiglia, sarà sottoposto a un intervento chirurgico per stabilizzare una frattura rimediata nella zona dell'occhio sinistro. Al 23' minuto del primo tempo, il sudcoreano ha subito un brutto colpo alla testa, non è riuscito a rimanere in campo ed è stato sostituito, uscendo in stato confusionale. "Dopo l'intervento chirurgico, Son inizierà la riabilitazione con il nostro staff medico. Aggiorneremo ulteriormente i sostenitori a tempo debito", si legge nella nota del club. Son tiene in ansia il Tottenham e anche la sua Nazionale, impegnata nei prossimi Mondiali in Qatar.