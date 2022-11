Cristiano Ronaldo-Manchester United, un ritorno che si è trasformato in un incubo per entrambe le parti. In un'intervista esclusiva rilasciata al giornalista del Sun Piers Morgan, il portoghese ha accusato il club di averlo tradito e di avergli mancato di rispetto, cercando di venderlo e di renderlo la pecora nera della squadra. Non sono mancate parole infuocate contro tutti gli allenatori avuti finora nella sua seconda avventura a Old Trafford, da Solskjaer a Rangnick, senza escludere quello attuale, Erik ten Hag, con cui ci sono già state molte frizioni nelle ultime settimane. La società inglese ha risposto con un comunicato.