De Zerbi: "Pep il migliore, felice per sue parole"

Roberto Zerbi da settembre siede sulla panchina del Brighton , in Premier League, dopo aver allenato, tra le altre, Sassuolo e Shakhtar Donetsk. In questa lunga intervista esclusiva della serie "Italians"- rubrica a cura di Valentina Mariani- risponde, come prima cosa, ai complimenti di Guardiola , che ha definito il suo calcio contro culturale rispetto alla tradizione italiana. "Se pensa che io reputo Guardiola il migliore allenatore degli ultimi 30 anni della storia del calcio - spiega l'allenatore a Sky - può pensare a come mi abbia fatto piacere, poi non so se sono stato contro culturale. Non mi piace andare per scelta nella direzione opposta. Però, se sono convinto che sia la direzione giusta, ci vado e ci vado anche con forza. Senza farmi troppi problemi: ma non lo faccio perché voglio fare il bastian contrario. Io vedo un certo tipo di cose nel calcio, che tra l’altro mi rappresentano, mi identifico in quelle anche come persona, per cui mi viene facile richiedere queste cose".

"In Premier mancanza totale di pressione sui giocatori. E il day off..."

In molti hanno definito una scelta coraggiosa quella di arrivare al Brighton dopo Potter. “Io non ho voluto mettermi a paragone o sminuire o pensare che la mia idea fosse migliore della sua. Sono entrato in punta di piedi- spiega De Zerbi- rispettando quello che era stato fatto prima, perché era stato fatto un grande lavoro, un lavoro di cui io tuttora beneficio. Ho iniziato a mettere dentro, piano piano, le mie idee. Soffrendo, perché avrei voluto fare di più. Mi davo i pizzicotti per fare meno, però adesso siamo già a buon punto. E non posso che ringraziare Potter. E’ chiaro che prendere una squadra quarta in classifica in Premier League, potevo solo peggiorarla”. Inghilterra e Italia. Premier e Serie A: differenze? “In Premier c’è una mancanza totale di pressione sui giocatori- ammette l'allenatore nell'intervista in onda oggi a Sky Sport 24- e in Italia, qualsiasi categoria tu faccia, vai in ritiro il giorno prima e sembra di andare a fare un ritiro spirituale. In Inghilterra è tutto un altro mondo, c’è il day off: il giorno di riposo a metà settimana, che io faccio fatica ad accettare perché mi sembra di perdere un giorno di lavoro e invece per loro è sacro. La cosa bella è che impari che il calcio può essere vissuto in modo diverso e non solo nel nostro. Non è giusto questo, non è giusto il nostro, ma sono diversi".

Appuntamento con "Italians"- Intervista a Roberto De Zerbi, in onda oggi su Sky Sport 24 alle 12.15, alle 20.45 e alle 22.45 su Sky Sport 24. Disponibile anche on demand.