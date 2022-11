Lo United ha intenzione di prendere provvedimenti nei confronti del giocatore, come si legge nel comunicato ufficiale: "Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione."

Le parole di Cristiano Ronaldo

leggi anche

Ronaldo: "Se segno e vinco il Mondiale mi ritiro"

L'intervista integrale a Cristiano Ronaldo è stata mandata in onda da TalkTV in due parti, nelle serate di mercoledì e giovedì. Nella prima parte il giocatore accusava principalmente il club di aver fatto "zero progressi" negli ultimi 13 anni, e di aver ritrovato tutto identico a quando era partito per approdare al Real Madrid: "Quando ho firmato sono rimasto sorpreso, in senso negativo. Tutto era uguale. Mi sono accorto che il club era indietro, come se per loro l'orologio si fosse fermato". E ancora: "Dopo Sir Alex Ferguson, al Manchester United non c’è stata alcuna crescita, soprattutto se si fa il confronto con Real Madrid o Juventus, che hanno tecnologie e infrastrutture recenti e hanno sempre cercato di progredire anche dal punto di vista dell'allenamento e dell'alimentazione. Lo United è indietro rispetto ad altri grandi club".

Ma sono state soprattutto le dichiarazioni contenute nella seconda parte dell'intervista (peraltro già "anticipate" nei giorni precedenti dai media), a convincere lo United ad avviare provvedimenti contro il giocatore. Troppo pesanti le accuse nei confronti dell'allenatore, ten Hag, per essere ignorate. In particolare, Ronaldo racconta l'episodio in cui ten Hag avrebbe voluto farlo entrare negli ultimi 3' della partita con il Tottenham, quando lui abbandonò la panchina per protesta. "Penso che fosse una strategia del club spingermi al limite perché volevano che andassi via, non solo il mister ma pure due o tre dirigenti importanti. Mi sono sentito tradito. Il coach mi ha provocato. Voleva mettermi dentro per tre minuti, non sono quel tipo di giocatore. Lui mi ha mancato di rispetto. Per quello dico che non lo rispetto, perché lui non lo ha fatto con me".