Continua a far discutere l'intervista di Cristiano Ronaldo a Piers Morgan a Talk Tv. Il giornalista inglese ha rilasciato anche la seconda parte della conversazione fiume avuta con il portoghese. Nel mirino di CR7 ancora il suo club, accusato di averlo reso il capro espiatorio e la pecora nera del gruppo. Nuove bordate anche a Erik ten Hag, soprattutto per la sostituzione rifiutata contro il Tottenham negli ultimi minuti di gioco.

"Ten Hag mi ha mancato di rispetto"



Il rapporto con la dirigenza del Manchester United non è mai decollato nella sua seconda esperienza a Old Trafford: "All'inizio della stagione mi hanno detto che non avrei potuto giocare titolare perchè avevo saltato la pre-season e ho accettato la situazione, mi sembrava giusto. Poi però sono successe altre cose. Penso che fosse una strategia del club spingermi al limite perché volevano che andassi via, non solo il mister ma pure due o tre dirigenti importanti. Mi sono sentito tradito, ho capito che c’era gente che non mi voleva a Manchester già dallo scorso anno". C'erano già stati dei problemi nell'amichevole estiva contro il Rayo Vallecano, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sostituzione rifiutara contro il Tottenham: "Rimpiango di essermene andato prima, ma il coach mi ha provocato. Voleva mettermi dentro per tre minuti, non sono quel tipo di giocatore. Col Rayo ce ne eravamo andati in 9 e si è parlato solo di me, della pecora nera. Tutto era per colpa mia. Ho chiesto chiusa e per me era finita lì. Ma lui mi ha mancato di rispetto. Per quello dico che non lo rispetto, perché lui non lo ha fatto con me.

"La sospensione per tre giorni mi ha ferito"

Lo sfogo è proseguito con il racconto della sospensione dopo il Tottenham: "Mi ha deluso il comunicato del club sui tre giorni di sospensione: decisamente troppo. È stata una vergogna, mi sono sentito umiliato. Ricordo essere tornato a casa e averlo raccontato a mio figlio. Lui mi ha chiesto come fosse possibile la punizione del migliore del mondo. Ai proprietari non importa del club, solo del marketing: prendono i soldi da lì e della parte sportiva non gli interessa. Con loro non ho mai parlato. Danno tutto il potere a presidente e manager. Per lo United sarà dura essere al top per i prossimi anni se non cambia la struttura". Ancora una volta i suoi problemi personali non sono stati compresi dal club: "Bella (sua figlia, ndr) ha avuto la bronchite mentre eravamo a Maiorca, rimanendo una settimana in ospedale. Ero preoccupato ma nessuno sembrava credermi. Mi ha fatto male sentire i dubbi sul fatto che fossi un professionista esemplare, come sono stato per 21 anni".