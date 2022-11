"Rangnick mai visto come capo"

Ronaldo aveva detto la sua anche sull'ex allenatore dei Red Devils: "Un aspetto importante è stato come lo United ha esonerato Solskjaer, per prendere un direttore sportivo come Ralf Rangnick. Ed è una cosa che nessuno ha capito: non è mai stato un allenatore, e la cosa ha sorpreso non solo me, ma tutto il mondo. Lo United non ha seguito la strada giusta per raggiungere il successo come fatto da Liverpool, Manchester City, Chelsea… sono un passo indietro o due per colpa di questi errori. Non avevo mai sentito parlare di lui. Lo rispetto, tutti gli allenatori della mia carriera li ho dovuti chiamare capo, ma dentro di me non l’ho mai visto come il capo".