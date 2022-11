Tramite una nota ufficiale il club annuncia che il "Consiglio di amministrazione sta avviando un processo per esplorare nuove alternative strategiche". Tra le opzioni c'è anche la cessione: "Verranno presi in considerazione nuovi investimenti nel club, una vendita o altre transazioni". L'annuncio arriva poche ore dopo la rescissione di CR7

Manchester United verso la cessione. C'è il comunicato ufficiale , quello attraverso cui il Consiglio di amministrazione annuncia l'avvio "di un processo per esplorare alternative strategiche per il club". Tra le opzioni anche la vendita: "Il Board prenderà in considerazione tutte le alternative strategiche - si legge -, inclusi nuovi investimenti nel club, una cessione o altre transazioni. Il processo è progettato per migliorare la crescita dello United, con l'obiettivo finale di capitalizzare le opportunità sia sul campo che dal lato commerciale".

I Glazer: "Valuteremo le opzioni"

I co-presidenti e direttori, Avram Glazer e Joel Glazer, hanno dichiarato: "La forza del Manchester United si basa sulla passione e sulla lealtà della nostra comunità globale da oltre un miliardo di tifosi - si legge sempre nella nota ufficiale -. Il Consiglio ha autorizzato un'approfondita valutazione delle alternative strategiche. Valuteremo tutte le opzioni per assicurarci di servire al meglio i nostri tifosi e far sì che il Manchester United massimizzi le significative opportunità di crescita, oggi e in futuro. Durante tutto questo processo rimarremo completamente concentrati per fare il meglio per tifosi e azionisti".