L'attaccante del Manchester City ha passato una giornata in Emilia, dove si è recato per acquistare una Rossa di Maranello. Il norvegese non si è negato per un selfie con alcuni tifosi. Poi pranzo in un noto ristorante per assaggiare le lasagne. Foto e maglia autografata per i proprietari e una dedica speciale: "La miglior pasta che abbia mai mangiato"