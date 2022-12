L'allenatore azzurro, in scadenza il 30 giugno 2023, ha parlato del suo futuro nella conferenza pre Brentford: "Credo che troveremo la soluzione migliore, sono davvero felice di lavorare in questo club. Penso che la partita col Brentford sia più importante"

Tra Boxing Day e futuro, Antonio Conte si prepara al ritorno in campo dopo la pausa del Mondiale. Nonostante la testa sia rivolta al Brentford, avversario del Tottenham lunedì pomeriggio, a tenere banco è il futuro dell'allenatore, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno . Per Conte, però, il rinnovo può attendere: "Parliamo ogni giorno, abbiamo sei mesi di tempo e credo che troveremo la soluzione migliore - ha spiegato in conferenza stampa - Io penso che la partita col Brentford sia più importante, ma quello che posso dire è che sono davvero felice di lavorare in questo club".

"Richarlison out 3-4 settimane, Kane l'ho visto bene"

Conte pensa al presente e ad un calendario fitto di impegni, con tre turni di campionato (Brentford, Aston Villa e Crystal Palace) in 10 giorni. Partite dove non ci sarà Richarlison, alle prese con l'infortunio rimediato al Mondiale: "Ho parlato con lo staff medico e mi hanno detto che serviranno 3/4 settimane - racconta l'allenatore - Il suo è stato un grave infortunio, dobbiamo aspettare". Discorso diverso, invece, per Kane. L'inglese non ha problemi fisici, ma dovrà dimenticare velocemente il rigore sbagliato ai quarti del Mondiale contro la Francia: "Non sono preoccupato, l'ho visto molto bene negli ultimi due giorni - conclude Conte - Posso capire bene come si sente, visto che ai rigori ho perso un Mondiale. C'è delusione e tristezza, ma poi devi voltare pagina".