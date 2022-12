Calciomercato

Molti dei migliori calciatori col contratto in scadenza a giugno 2023 giocano in Premier League, dove sono nascosti possibili affari a parametro zero per le big d'Europa. Dai portieri agli attaccanti: ecco tutti i top player del campionato inglese che dovranno decidere se rinnovare con il club di appartenza o cambiare maglia nei prossimi mesi. Tra loro anche un campione del mondo 2018 con la Francia, N'golo Kanté, e un campione d'Europa con l'Italia di Mancini, Jorginho NON SOLO MESSI: I BIG IN SCADENZA NEL 2023