Torna subito in campo la Premier League, che da oggi fino a giovedì sarà in campo per la 19^ giornata. L'Arsenal, che è al comando della classifica, affronterà alle 20.45 di martedì 3 gennaio il Newcastle. Questo ed altri match saranno in diretta su Sky e in 4K a cominciare da Brentford-Liverpool di oggi alle 18.30. Ma non solo: oltre alle migliori sfide del campionato inglese, anche quella della Ligue 1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky Sport, con la migliore tecnologia e con tanti match trasmessi anche su Sky Sport 4K. Ferma ancora la Bundesliga tedesca, che tornerà nel weekend 20-22 gennaio.