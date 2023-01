Gli altri risultati: Leeds al replay, beffa Aston villa

City escluso, non è stata una giornata positiva per le squadre di Premier scese in campo nella competizione. L'Aston Villa di Emery ha interrotto il suo buon momento facendosi battere 2-1 dallo Stevenage, club di Football League Two (quarta serie inglese). Il gol di Sanson al 33' sembrava bastare, ma dopo l'espulsione di Dendoncker all'85' il match si è acceso e lo Stevenage ha compiuto il suo miracolo con le reti di Reid e Campbell tra 88' e 90'. Il Leeds invece dovrà di nuovo scendere in campo contro il Cardiff dopo aver conquistato il replay per un soffio con il pareggio in pieno recupero di Perkins. Nel 2-2 finale, il Cardiff aveva ipotecato la qualificazione con i gol iniziali di Philogene-Bidace e Ojo, ma ha subito il gol di Rodrigo al 65' prima della rete finale. Per lo spagnolo anche un rigore sbagliato. L'azzurro Gnonto ha invece collezionato 90 minuti in campo e un'ammonizione. Replay anche per Bristol e Swansea (1-1), mentre si qualificano al quarto turno Derby (3-0 al Barnsley), Stoke (3-0 all'Hartlepool), il Blackburn (1-0 al Norwich) e il Wallsall (2-1 allo Stockport)