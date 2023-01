Nel pre partita della sfida di FA Cup contro il Manchester City, all'Etihad Stadium, omaggio dei Blues al loro ex giocatore ed ex allenatore: tutti i giocatori hanno effettuato il riscaldamento con indosso la maglia numero 9 del Chelsea che fu di Gianluca. Poi il minuto di silenzio con le squadre a centrocampo, la foto di Vialli sul maxi schermo e la scritta in tribuna "Gianluca Vialli 1964-2023"

