Al termine di Tottenham-Arsenal 0-2, Ramsdale ha avuto un duro confronto con Richarlison. Dopo il faccia a faccia, il portiere dei Gunners si è avvicinato alla curva degli Spurs, dove un tifoso ha provato a scavalcare per colpire l'estremo difensore con un calcio. A quel punto Arteta è intervenuto di persona per trascinare via Ramsdale e riportare la calma in campo

