Conte torna ad allenare dopo l'operazione

Il Tottenham riabbraccia Antonio Conte. Dopo l'operazione alla cistifellea, il tecnico degli Spurs si è preso qualche giorno di riposo per recuperare al meglio e ora è tornato in Inghilterra. In giornata, Conte ha diretto l'allenamento del Tottenham in vista della prossima gara di Premier League contro il Leicester (martedì la trasferta a San Siro contro il Milan). A comunicarlo è stato lo stesso club londinese con un post di bentornato sui propri canali social: "Welcome back, Boss".